إسبانيا تتصدر مجموعتها في تصفيات أوروبا

حققت إسبانيا فوزها الرابع في أربع مباريات لتتصدر مجموعتها في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعدما تغلبت على السويد 3-صفر الاثنين عقب تفوقها على الفريق الزائر في الشوط الثاني بهدفين من ركلتي جزاء وهدف متأخر من ميكل أويارزابال.

وسجل القائد سيرجيو راموس هدفه السابع في ثماني مباريات دولية ليمنح المنتخب الإسباني التقدم في الدقيقة 64، كما هز ألفارو موراتا الشباك من ركلة جزاء ليضاعف النتيجة في الدقيقة 85.

وأكمل أويارزابال الثلاثية باستاد سانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد قبل دقيقتين على النهاية بعد أن شارك كبديل ليخوض مباراته الدولية الأولى.

ورفع الانتصار رصيد إسبانيا إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة السادسة بعد أربع مباريات. وتحتل السويد المركز الثاني بسبع نقاط بالتساوي مع رومانيا التي سحقت مالطا 4-صفر خارج الديار.