إسبانيا تجري محادثات مع السعودية حول صفقات أسلحة

أبدت إسبانيا استعدادها للإفراج عن شحنة أسلحة للسعودية وذلك للحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع الرياض وتفادي أزمة مفتوحة شبيهة بالأزمة مع كندا.

وحاولت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس الاثنين تهدئة الأمور فاتحة المجال أمام تسليم السعودية 400 قنبلة مسيرة بالليزر بموجب صفقة أعلنت مدريد مؤخرا إلغاءها.

وقالت الوزيرة إن العقد ستتم دراسته ثنائيا "بشكل جاد وفي إطار العلاقة الجيدة بين البلدين" مؤكدة أن الخلاف "سيحل بشكل ودي".

وأكدت روبليس ​أمام لجنة برلمانية أن إسبانيا والسعودية "بلدان شريكان وقعا عقدا"، مشيرة إلى أن صفقة لبيع الرياض خمس بوارج غير مهددة لأن عقدها "ليس ملحقا أو مرتبطا بأي عقد آخر".

وكانت مدريد والرياض الحليفتان منذ أمد بعيد، قريبتين من أزمة دبلوماسية في الآونة الأخيرة إثر إعلان وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء صفقة بقيمة 9.2 مليون يورو لبيع السعودية 400 قنبلة مسيرة بالليزر.

واتخذت مدريد قرار إلغاء الصفقة إثر قصف للتحالف الذي تقوده الرياض في آب/أغسطس في اليمن تسبب في مقتل عشرات الأطفال.

وهدد الإعلان صفقة أهم بقيمة 1.8 مليار يورو تشتري بموجبها الرياض خمس بوارج، وساهمت في إنعاش شركة أحواض بناء السفن الإسبانية العامة.​