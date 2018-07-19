إسبانيا تسحب مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس كاتالونيا السابق

قرر القاضي الإسباني المسؤول عن التحقيق في محاولة انفصال كاتالونيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي سحب مذكرات توقيف دولية ضد الرئيس السابق للإقليم كارلوس بوتشيمون وخمسة من قادة الاستقلال الآخرين الذين فروا إلى الخارج.

ويأتي هذا بعد أن قرر القضاء الألماني قبل أسبوع السماح بتسليم بوتشيمون إلى إسبانيا بتهمة الاختلاس وليس التمرد، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن 25 عاما.

وكانت محكمة محلية قد أمرت بوضع الرئيس الانفصالي لإقليم كاتالونيا الإسباني في الحجز بسبب طول إجراءات تسليمه.

وعاشت إسبانيا أسوأ أزمة سياسية منذ أربعة عقود عندما خرقت حكومة بودجيمون حظرا فرضته مدريد ونظمت استفتاء على استقلال الإقليم الواقع في شمال شرقي إسبانيا في تشرين الأول/أكتوبر.