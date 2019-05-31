إسبانيا تعتقل سوريا يشتبه بتمويله عودة دواعش

أعلنت الشرطة الإسبانية الجمعة أنها أوقفت سوريا يشتبه بأنه أرسل أموالا إلى إرهابيين أوروبيين مرتبطين بداعش لكي يتمكنوا من العودة إلى أوروبا.

وتم توقيف الرجل الثلاثاء بتهمة "تمويل أنشطة إرهابية" في منزله في مدريد ووضع قيد الحبس الاحتياطي في اليوم التالي، بحسب متحدث باسم الشرطة.

ويشتبه بأنه قام بدور وسيط بين راغبين في إرسال "أموال من أنصار الجهاديين إلى سوريا" لمساعدة أعضاء داعش في العودة إلى أوروبا، بحسب بيان للشرطة.

وأرسلت المبالغ في غالبيتها عبر نظام "الحوالة"، وهي طريقة دفع غير رسمية تقوم على الثقة، وتعقبها أصعب بكثير من تحويلات المصارف.

وقالت الشرطة إن هذه العملية "جزء من الحرب ضد الاستراتيجية الجديدة لداعش الذي بعد خسارته السيطرة على أراض طلب من أعضائه العودة إلى بلدانهم الأم".

ويقدر عدد الأشخاص الذين توجهوا من أنحاء العالم إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف التنظيم منذ إعلان "خلافته" المزعومة في 2014، بنحو 40 ألف شخص.

وبعد خسارته تلك الأراضي يبقى سؤال عن عدد المقاتلين الأجانب الذين بقوا وأماكن وجودهم. وتوجه بعض هؤلاء للقتال في جبهات أخرى مثل جنوب الفلبين، ويعتقد أن آخرين يختبئون بانتظار فرصة للتسلل إلى أوروبا.