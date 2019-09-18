روسيا والصين.. إسبر: لا أحد يستطيع منافسة أميركا في الجو

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأربعاء أن العالم يتغير بطريقة أسرع من أي وقت مضى "ولا نقبل بالبرامج التي تتطلب سنوات لإنهائها".

وقال في كلمة أمام مؤتمر للفضاء والأمن المعلوماتي الأربعاء: "علينا إعادة حشد قواتنا تعزيزا لأولوياتنا".

وأكد الوزير على كفاءة القوات المسلحة الأميركية وقال: "لا يوجد من ينافسنا في الجو. لدينا أفضل سلاح جوي في التاريخ".

ورأى الوزير أن "روسيا تمثل التحدي الأمني الأكبر لنا، والعدوان في أوكرانيا يثبت أنها تحاول رسم الحدود الدولية".

واعتبر أن الصين تمثل "تحديا طويل الأمد للولايات المتحدة وتقوم ببناء (طريق الحرير) لتعزيز نفوذها في العالم".

وأشار إلى أنه قبل أسابيع قد وقع على وثيقة لتأسيس مركز قيادة القوات الفضائية الأميركية، موضحا أن هذه القيادة "مسؤولة عن كل عملياتنا حول العالم".

وأضاف: "خصومنا يقومون بنشر أصول عسكرية للهجوم على أقمارنا الصناعية في الفضاء وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

