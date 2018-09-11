مسؤول إيراني: العقوبات الأميركية خلفت تأثيرا 'هائلا' علينا

قال إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني الثلاثاء، إن العقوبات الأميركية تسببت في تأثير هائل على البلاد حتى الأن.

وأضاف جهانغيري أن وضع البلاد صعب وخطير، لكنها "ليست أزمة"، حسبما نقلت عنه وكالة إيسنا الإيرانية.

وقال جهانغيري في خطابه الذي ألقاه أثناء توقيع عدد من العقود لمشاريع حكومية إن "العقوبات كان تأثيرها هائلا، وأميركا أعلنت أنها أطلقت حربا اقتصادية ضدنا، بالإضافة إلى المعركة الإعلامية والسياسية التي خلقوها".

وحسب وزارة المالية الأميركية، فإن العقوبات المفروضة على طهران تستهدف عمليات شراء الدولار الأميركي من قبل النظام الإيراني، وعقوبات على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعلى المعاملات التجارية الهامة التي تعتمد على الريال الإيراني في البيع أو الشراء.