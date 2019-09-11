إسراء غريب..تقرير للطب العدلي يكشف سبب الوفاة

كشف تقرير للطب العدلي الفلسطينية أن إسراء غريب، الفتاة الفلسطينية التي توفيت في ظروف غامضة، كانت قد تعرضت "لعنف خارجي" نتج عنه وجود كدمات وجروح على جسم الفتاة.

وخلص التقرير الذي نشرته وسائل إعلام فلسطينية عن نتائج تشريح جثة الفتاة، إلى أن سبب وفاتها قصور حاد في الجهاز التنفسي "نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها".

وجاء في التقرير "تبين خلال الكشف الظاهري والصفة التشريحية وجود كدمات حديثة وقديمة وبأحجام مختلفة على مناطق متعددة من الجسم بالإضافة لوجود جرح رضي في طور الشفاء في الناحية اليمنى للجبهة وسحجات في طور الالتئام في الوجه والشفتين والأطراف العلوية والسفلية وهي ناتجة عن عنف خارجي على الجسم".

وتحدث التقرير عن وجود مادة كيميائية و"تورم الرئتين واحتقان الأوعية الدموية".

وأعلنت وفاة الشابة إسراء غريب في 22 أغسطس. وقالت عائلتها إنها ماتت "جراء تعرضها لنوبة قلبية إثر حادث سقوط بفناء المنزل، نتيجة معانتها من اضطرابات عقلية" وفق مصادر إعلام فلسطينية.

وبعد أيام، نشرت تسجيلات في مواقع التواصل الاجتماعي زعمت تعرضها لحالة عنف شديد من أسرتها.