إسراء غريب وساندي جنيد وجنة.. حوادث عنف ضد النساء أشعلت مواقع التواصل

حوادث قتل وعنف ضد النساء والفتيات شهدتها المنطقة العربية خلال الشهر المنصرم، تردد صداها بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت البداية مع قضية الشابة الفلسطينية إسراء غريب، التي شهدت تفاعلا واسعا على مستوى العالم العربي، وخاصة نجوم الفن والإعلام.

وكانت منظمات نسوية فلسطينية، قد طالبت بفتح تحقيق في واقعة وفاة إسراء، زاعمين أنها توفيت إثر العنف الذي تعرضت له من جانب أسرتها، فيما أطلق مغردون هاشتاغ باسم #كلنا_إسراء_غريب، والذي شهد تفاعلا واسعا.

وكانت الرواية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقول إن إسراء قد تعرضت لضرب مبرح على يد أهلها، بعدما قامت ابنة عمها بإبلاغ أهلها عن فيديو نشرته إسراء، وتظهر فيه مع خطيبها.

أما العائلة، فتدعي أن ابنتهم إسراء توفيت جراء تعرضها لنوبة قلبية إثر حادث سقوط بفناء المنزل وجراء معانتها من اضطرابات عقلية.

مصر: قضية الطفلة جنة

أما في مصر، فقد هزت قصة الطفلة جنة الرأي العام، بعدما أقرت جدتها بتعذيبها حتى انتقلت الطفلة إلى العناية المركزة حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت جنة قد وصلت إلى المشفى وهي تعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسمها، تضمنت حروقا في أماكن حساسة، فيما بررت جدتها جريمتها أنها كانت من باب "التربية".

وبعد التحريات التي أجرتها السلطات تبين أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين انفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلا إلى حضانة الجدة بحكم قضائي بسبب فقدان والدتهما البصر.

وقد تبين من الكشف الطبي المبدئي للطفلة، أنها تعاني من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار اعتداء على الظهر والبطن.

وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم إثر كسر في الساق، وحروق في الجسد، وبقائها لمدة طويلة من دون علاج، مما أدى إلى ضرورة بتر الساق اليسرى، وظلت في العناية المركزة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية.

السعودية: الاعتداء على بائعة أعلام

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتباك رجل سعودي بامرأة قبل أن يقوم بضربها بشكل عنيف ويوقعها أرضا في أحد شوارع المملكة، وسط صراخ من نساء كانوا على جانب الطريق.

وقد تداول السعوديون المقطع عبر هاشتاغ #رجل_يعتدي_على_بنت والذي حل في مركز متقدم ضمن الوسوم الأكثر تداولا في السعودية.

وتبين لاحقا أن المجني عليها كانت بائعة أعلام، فيما كان المعتدي موظفا بالبلدية، بحسب موقع إرم نيوز.

تونس: اغتصاب طفلة عمرها 3 سنوات

في تونس، تركت واقعة اغتصاب ثلاثة شبان لطفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام صدمة كبيرة لدى الرأي العام التونسي.

وكانت الشرطة التونسية قد تحفظت على 3 شبان صغار تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 16 عاما، بعدما تناوبوا على اغتصاب طفلة عمرها 5 أعوام كانت تلعب ببهو منزل عائلتها.

الكويت: محاولة اغتصاب أستاذ لطالبة

في الكويت، كادت أن تتعرض طالبة بجامعة الشدادية إلى الاغتصاب، بعد أن توجهت إلى مكتب أستاذها، لكنها استطاعت الإفلات منه والتوجه إلى الشرطة مباشرة.

وكانت الطالبة قد توجهت إلى الأكاديمي المتهم لإعادة أحد الاختبارات، إلا أن الأخير أنكر التهم وقد قررت النيابة احتجازه على ذمة التحقيق،

سوريا: قتل شابة عشرينية على يد صديقها

قام شاب سوري من بلدة في ريف حماة بقتل شابة عشرينية تدعى "ساندي جنيد"، داخل روضة أطفال كانت تعمل فيها.

وقد قام الشاب بقتل نفسه بعدما غدر بساندي، بينما لم تعرف الأسباب الحقيقية وراء ذلك حتى الآن، فيما يرجح البعض أنهما كانا على علاقة عاطفية.