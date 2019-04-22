مواطنة إسرائيلية تواجه السجن لدعمها داعش

تواجه مواطنة إسرائيلية مقيمة في الولايات المتحدة عقوبة السجن 20 عاما ودفع غرامة 250 ألف دولار بعد اعترافها بدعم تنظيم داعش.

واعترفت وهيبة عيسى ديس (46 عاما) وهي من مواليد القدس بالترويج لتنظيم داعش عبر حسابات عديدة تمتلكها على شبكات التواصل الاجتماعي، وبمحاولة تجنيد مقاتلين، وفقا لوزارة العدل الأميركية.

وأضافت الوزارة في بيان أن ديس كانت تعلم أنصار داعش صنع قنابل وأسلحة بيولوجية وسموم وسترات متفجرة. فعلى سبيل المثال، كانت قد شرحت في مقطع مصور خطوات تصنيع حزام ناسف، وقدمت شرحا لطريقة تصنيع سم "الريسن" الذي يمكن استخدامه في الهجمات البيولوجية.

وكانت السلطات قد اعتقلت ديس في مدينة كوداهي القريبة من ميلووكي على ضفاف بحيرة ميشيغن.

وستصدر القاضية باميلا بيبر حكمها على ديس في أيلول/ سبتمبر المقبل.