"نيويورك زمانها".. اكتشاف أنقاض مدينة ضخمة في إسرائيل

أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية، الأحد، اكتشاف أنقاض مدينة ضخمة تعود لخمسة آلاف عام في شمال إسرائيل، في واحدة من أهم الاكتشافات الأثرية في التاريخ الحديث، وفق ما أفادت به صحيفة جيروسالم بوست.

وتم اكتشاف الأنقاض في إطار مشروع تنقيب رئيسي في موقع عين آشور بالقرب من حريش.

وحسب سلطة الآثار، فقد كانت تلك المدينة الأكبر والأكثر مركزية في المنطقة، خلال العصر البرونزي، وكان يعيش فيها حوالي 6000 شخص، وهو عدد يعد ضخما خلال تلك الفترة.

وأوضح المسؤول في سلطة الآثار إسحاق باز، في فيديو عن الاكتشاف، أن "المدينة أسست في ذات الوقت الذي أقام فيه أول فرعون حكمه في مصر"، واصفا المدينة بأنها "نيويورك تلك الحقبة".

وقال باز إن موقع المدينة وفّر ظروفا جيدة بشكل استثنائي للاستقرار، مثل مصادر المياه والقرب الاستراتيجي من الطرق التجارية القديمة. وأردف أن المدينة تم تحصينها وأن تصميمها الحضري واضح.

الأنقاض تظهر بشكل واضح شبكة من الطرق والأزقة، فضلا عن تصميم المباني التي تضم معبدا لأداء الطقوس الدينية.