إسرائيل: استهداف فلسطينيين كانوا يزرعون عبوة ناسفة جنوب غزة

أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان الأحد أن طائراته استهدفت ثلاثة فلسطينيين كانوا يزرعون عبوة ناسفة على الجدار الأمني في جنوب قطاع غزة الذي يخضع لسيطرة حركة حماس.​

Friday night - Rockets fired from #Gaza at #Israel, ABOVE GROUND

Saturday morning - We destroyed a terror tunnel in Gaza, UNDERGROUND

Today - 3 Gazans placed an explosive device on the border fence with Israel, ON GROUND

We responded by firing towards the terrorists. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) October 28, 2018

ولم يعط البيان تفاصيل أكثر بشأن الحادث، إلا أن مصادر صحية من داخل قطاع غزة أفادت بأن ثلاثة فلسطينيين قتلوا نتيجة قصف إسرائيلي في المنطقة الشرقية بين خان يونس ودير البلح.

وشهد ليل الجمعة السبت إطلاق عشرات الصواريخ من غزة على إسرائيل رد عليها الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات على القطاع، وجاءت غداة مقتل ستة فلسطينيين في مواجهات على الحدود.