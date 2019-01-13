نتانياهو: هاجمنا أهدافا إيرانية في سوريا

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن الطيران الإسرائيلي شن الجمعة غارة استهدفت "مستودعات أسلحة" إيرانية في مطار دمشق الدولي، في تأكيد نادر يصدر عن مسؤول إسرائيلي.

وقال نتانياهو خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بحسب مكتبه، "منذ 36 ساعة فقط، هاجم سلاحنا الجوي مستودعات إيرانية تحتوي على أسلحة إيرانية في مطار دمشق الدولي".

أنفاق حزب الله

أكد الجيش الإسرائيلي الأحد العثور على جميع الأنفاق التي حفرها حزب الله اللبناني بهدف التسلل إلى أراضيها، مشيرا إلى أن عملية تدمير الأنفاق التي بدأت مطلع كانون الأول/ديسمبر، ستنتهي قريبا.

وصرح المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس لصحافيين قوله: "وجدنا نفقا هجوميا آخرا لحزب الله (وهو السادس) تحت الحدود من لبنان إلى إسرائيل". وأضاف "بحسب تقييمنا، لم يعد هناك أي نفق آخر عابر للحدود".

ويقع مدخل النفق الأخير في بلدة رامية اللبنانية على بعد 800 مترا من الأراضي الإسرائيلية.، بحسب الجيش الاسرائيلي.

ويمتد النفق حتى عشرات الأمتار داخل إسرائيل وقد تم حفره على عمق 55 مترا تحت الأرض ما يجعله الأكثر عمقا و"الأطول والأكثر تجهيزا" بين كل الأنفاق التي اكتشفها الجيش، بحسب المتحدث.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في الرابع من كانون الأـول/ديسمبر عملية واسعة لتدمير الأنفاق على الحدود مع لبنان سميت "درع الشمال".

وبحسب إسرائيل، كان يفترض أن يستخدم حزب الله الأنفاق لخطف أو قتل جنود أو مدنيين إسرائيليين والاستيلاء على جزء من الأراضي الإسرائيلية في حال اندلاع أعمال عدائية.