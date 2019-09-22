قطع مبرمج للكهرباء في الضفة الغربية بسبب الديون

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، الأحد، أنها بدأت تقنين التيار الكهربائي في بعض المناطق الفلسطينية وسط الضفة الغربية، عازية ذلك إلى تراكم الديون على شركة الكهرباء الفلسطينية.

وتزود الشركة الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية بالتيار الكهربائي من خلال شركة كهرباء محافظة القدس الحاصلة على امتياز التوزيع في وسط الضفة، ومن خلال البلديات الفلسطينية شمال الضفة وجنوبها.

وأكدت شركة الكهرباء الإسرائيلية لوكالة أنباء فرانس برس، أنها باشرت تقنين الكهرباء في بعض المناطق.

وقالت "اعتبارا من الأحد قننت شركة الكهرباء إمدادات الكهرباء للمجتمعات في يهودا والسامرة (الضفة) بسبب الديون".

وأضافت الشركة "لقد تضخمت ديون شركة كهرباء القدس على مر السنين حتى وصلت الآن إلى 1.7 مليون شيكل".

وقالت الشركة الإسرائيلية إنها "حذرت شركة كهرباء القدس والجهات ذات الصلة من الحاجة العاجلة لسداد الديون، ولكن لم يتم إيجاد حل لذلك والشركة مجبرة على قطع التيار وفقا لسلطتها القانونية".

وأعلنت شركة كهرباء محافظة القدس لمشتركيها نية نظيرتها الإسرائيلية تقنين الكهرباء لمدة ساعتين يوميا في مناطق محددة ووفق جدول زمني يستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل.

وقال مدير شركة كهرباء محافظة القدس فرع رام الله، محمد زيدان، لفرانس برس، "بدأت الشركة الإسرائيلية الأحد قطع الكهرباء عن منطقتين وسط الضفة الغربية في رام الله وبيت لحم لمدة ساعتين".

وأشار إلى أنهم تلقوا من الشركة الإسرائيلية برنامجا حددت فيه المناطق والقرى والمخيمات التي سيشملها القطع.

من جهتها، اتهمت سلطة الطاقة الفلسطينية شركة الكهرباء الإسرائيلية بمحاولة "ابتزاز" الحكومة الفلسطينية عبر تقليص التيار الكهربائي، بحسب ما أعلن رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، في بيان الأحد.

وجاء في البيان "تسعى حكومة إسرائيل من خلال هذه العقوبات واستغلال ديون الكهرباء إلى الضغط على الحكومة الفلسطينية للقبول بشروط اتفاق لا يستجيب للحقوق الفلسطينية".

واعتبر زيدان أن القطع "يعود لأسباب سياسية بالإضافة إلى وجود خلافات مع الشركة الإسرائيلية حول قيمة الديون التي أعلنتها".

وأعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية أنها سددت خلال الشهرين الماضيين نحو 100 مليون دولار من الديون المتراكمة على الشركة الفلسطينية أو على البلديات.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تأثير انقطاع التيار الكهربائي على المرضى والأدوية في المراكز الصحية والمستشفيات.