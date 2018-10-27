إسرائيل تتهم سورية وإيران بالتصعيد 'من غزة'

اتهم الجيش الإسرائيلي السبت سورية بأنها أمرت بإطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل بدعم من إيران حليفة دمشق.



وقال الناطق باسم الجيش جوناثان كونريكوس إن "إطلاق الصواريخ ليلا على إسرائيل تم بأمر من دمشق بمشاركة واضحة للحرس الثوري" الإيراني.



وأضاف كونريكوس أمام صحافيين أن الرد الإسرائيلي "لم يكن محدودا جغرافيا".



وأطلقت عشرات الصواريخ من غزة على إسرائيل ليل الجمعة السبت رد عليها الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات على القطاع غداة مقتل ستة فلسطينيين في مواجهات على الحدود.



وهي المرة الأولى منذ أشهر التي يطلق فيها هذا العدد من الصواريخ من القطاع الفلسطيني.

وجاء هذا التصعيد بينما تجري محادثات غير مباشرة بمساعدة مصر لمحاولة خفض التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.



