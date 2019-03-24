إسرائيل: ترامب سيعترف الاثنين بسيادتنا على الجولان

قال يسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع الاثنين مرسوما يعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان وذلك خلال استضافته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين.

وقال كاتس على تويتر الأحد "غدا، الرئيس ترامب، وفي حضور رئيس الوزراء نتنياهو، سيوقع على مرسوم يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان. العلاقات الإسرائيلية الأميركية أقوى من أي وقت مضى".

وكان الرئيس ترامب قال في وقت سابق إن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

ويستقبل الرئيس ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين في البيت الأبيض.