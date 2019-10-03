إسرائيل ترحب بـ"معايدة" سفيرة السعودية في واشنطن لليهود

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية معايدة قالت إن سفيرة السعودية في واشنطن ريما بنت بندر أرسلتها لليهود الأميركيين بمناسبة السنة العبرية الجديدة.

وجاء في "المعايدة" التي لم تشر الصفحة إلى جهة محددة أرسلت لها: "ترسل صاحبة السمو السفيرة ريما بندر آل سعود تمنياتها بعام سعيد".

وعقلت "إسرائيل بالعربية" بالقول: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى معايدة سفيرة المملكة العربية السعودية سعادة السفيرة ريما بندر آل سعود ليهود أميركا بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة".

واعتبرت الصفحة هذا الموقف "مبادرة إيجابية وخطوة على طريق التسامح والاحترام المتبادل عسى أن تتعمق هذه القنوات بما يخدم الشعب اليهودي قاطبة والشعب السعودي".

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد قد نشر تغريدة قبل أيام بهذه المناسبة، وكتب فيها: "Shana Tovah"، أي "عام سعيد".