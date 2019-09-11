إسرائيل ترد بقصف أهداف لحماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه قصف مواقع لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل.



وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "طائرات حربية أصابت 15 هدفا إرهابيا في شمال قطاع غزة ووسطه" ذاكرا من بينها مصنعا للأسلحة ونفقا وأهدافا بحرية.



وتابع البيان أن الجيش "سيواصل (...) تحميل حماس مسؤوليّة كل ما يصدر من قطاع غزة".



ودوت صفارات الإنذار مساء الثلاثاء في أشدود بجنوب إسرائيل معلنة عن سقوط قذائف وشيكة من قطاع غزة، فيما كان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يعقد مهرجانا انتخابيا هناك في سياق حملة الانتخابات التشريعية في 17 سبتمبر، فتم إجلاؤه من الموقع.



وقال الجيش في بيان مقتضب أن نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ اعترض قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة.



وأفاد الجيش عن إطلاق صفارات الإنذار قرب عسقلان وفي أشدود بدون إعطاء مزيد من التفاصيل، فيما ذكر التلفزيون العام أنه تم إجلاء نتانياهو.



وجاء ذلك بعيد أقلّ من ثلاث ساعات على تعهّد نتانياهو بضمّ منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلّة إذا ما أعيد انتخابه، في إعلان أثار غضب الفلسطينيين.



ولاحقاً نشر حزب الليكود اليميني الذي يتزعّمه نتانياهو شريط فيديو عبر خدمة واتساب ظهر فيه رئيس الوزراء وهو يعود إلى مكان المهرجان ليكمل حديثه من على المنصّة بعد توقّف صفارات الإنذار.



وعلّق نتانياهو بالقول إنّ ما جرى يثبت أنّ حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تخشى فوزه في الانتخابات.



وشهد شهر أغسطس عدة عمليات إطلاق صواريخ ومحاولات تسلل من قبل فلسطينيين مسلحين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار وهو ما يهدد اتفاق الهدنة الهش ويبعث مخاوف من تصعيد بين حماس وإسرائيل مع اقتراب موعد الانتخابات.



وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ عام 2008.



وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ أكثر من عقد.