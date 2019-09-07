إسرائيل ترد على دخول طائرة مسيرة من قطاع غزة

أفاد بيان للجيش الإسرائيلي السبت بأن طائرة عسكرية تابعة له أطلقت النار باتجاه "خلية مخربين" قامت بإطلاق طائرة مسيرة صغيرة دخلت إسرائيل من منطقة جنوب قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الطائرة المسيرة "على ما يبدو ألقت عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني وعادت فورا إلى داخل القطاع".

وأدى ذلك إلى وقوع "أضرار طفيفة" بمركبة عسكرية، لكن لم يصب أحد بأذى في صفوف الجيش، بحسب البيان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر قبل ساعات أن قواته قصفت مواقع لحركة حماس في القطاع بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل من الجيب الفلسطيني.



وفي وقت متأخر من ليلة الجمعة، أطلقت "خمس قذائف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، بحسب بيان صادر عن الجيش.

وقال متحدث عسكري إنها "سقطت في حقول في جنوب البلاد".



وردا على ذلك، قال الجيش في بيان إن "طائرة ودبابة قصفتا أهدافا لحماس في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مواقع عسكرية".



ولم تقع إصابات في إسرائيل أو قطاع غزة.