إسرائيل تسمح مجددا بالصيد في بحر غزة

أعادت إسرائيل السماح للفلسطينيين بالصيد في بحر غزة صباح الجمعة، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة، بعد أسبوع على منع الصيد هناك، ردا على تجدد أعمال العنف.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين إن إسرائيل "أبلغتنا عبر الشؤون المدنية بإعادة فتح البحر أمام الصيادين حتى مسافة 12 ميلا، انطلاقا من ميناء غزة وحتى رفح جنوبا، وبعمق ستة أميال من مدينة غزة حتى بيت لاهيا شمالا ابتداء من الـ10 صباح الجمعة".

ويعد هذا القرار أول خطوة في تفاهمات التهدئة في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت "هيئة تنسيق النشاطات الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية" (كوغات) "الجمعة، من المتوقع إعادة فتح منطقة الصيد البحري في قطاع غزة بعمق 12 ميلا بحريا".

وأضافت أن "تطبيق القرار مشروط باحترام صيادي قطاع غزة الاتفاقيات".

وكثيرا ما تطلق البحرية الإسرائيلية النار على مراكب الصيد التي تقول إنها تتخطى المنطقة المحددة لها.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي البحر أمام الصيادين الفلسطينيين، وكذلك كل المعابر مع القطاع ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر.

وبوساطة مصر، توصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى وقف لإطلاق النار فجر الاثنين بعد يومين من مواجهة عسكرية هي الأعنف منذ حرب 2014.

وقتل 25 فلسطينيا بينهم 9 مقاتلين على الأقل، وأربعة إسرائيليين، خلال يومين من التصعيد.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل وافقت على تخفيف الحصار الخانق على القطاع ضمن تفاهمات التهدئة.