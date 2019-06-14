إسرائيل تقصف أهدافا في قطاع غزة

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قصف ليل الخميس الجمعة مواقع لحماس في غزة ردا على إطلاق صاروخ على إسرائيل من القطاع.

وقال الجيش "ليلا قامت مقاتلات وطائرات إسرائيلية بقصف عدد من المواقع الإرهابية لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة"، موضحا أن بين الأهداف قواعد عسكرية.

ولم يعرف ما إذا كانت هذه الضربات قد أدت إلى إصابات.

وحمل الجيش الإسرائيلي مجددا حماس "مسؤولية" كل ما يجري في قطاع غزة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط مساء الخميس على مبنى في مدينة سديروت في جنوب الدولة العبرية من دون أن يسفر انفجاره عن وقوع إصابات. وقالت بلدية سديروت في بيان إن المبنى كان فارغا لحظة سقوط الصاروخ.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق عمير بيريتس للإذاعة الإسرائيلية العامة الجمعة "لو أطلق الصاروخ قبل ساعات لأحدث كارثة".

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن الصاروخ أحدث أضرارا بالمبنى بعدما "أصابه بكل قوته".

وفجر الخميس، أغار الجيش الإسرائيلي على موقع عسكري تابع لحركة لحماس في جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع.

وكانت تلك المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ من غزة على إسرائيل منذ إطلاق مئات الصواريخ في أوائل أيار/مايو الماضي في مواجهة عسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين استمرت ليومين وأسفرت عن مقتل 25 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء إغلاق المنطقة البحرية في قطاع غزة بسبب إطلاق مزيد من البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه إسرائيل، حسب قوله.