إسرائيل تشن غارات على موقعين لحماس

شن الجيش الإسرائيلي عصر الجمعة غارات جوية وقصَف بمدفعية الدبابات قطاع غزة، في ما قال إنه رد على اطلاق نار بالقرب من السياج الفاصل مع القطاع، دون تسجيل إصابات في الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "إن طائرة إسرائيلية أغارت على موقعين عسكريين تابعين لحركة حماس وسط قطاع غزة".

وأضاف "كما قامت دبابة بقصف الموقعين، وذلك ردا على تعرض قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي لإطلاق نار بالقرب من السياج الامني الحدودي مع القطاع. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

من ناحية اخرى قال مصدر أمني في قطاع غزة إن الغارات والقصف استهدفت "ثلاث نقاط رصد للمقاومة للضبط الميداني التابعة لحماس شرق البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت نقطة لحماة الثغور شرق قرية حجر الديك جنوب مدينة غزة، ونقطة للضبط الميداني شرق حي الزيتون شرق غزة".

ولم يوضح الجيش في بيانه أن كانت غاراته تزامنت مع تظاهرات الجمعة في غزة.

في وقت لاحق، أفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة في بيان أنه "أصيب 37 مواطنا بجروح مختلفة منهم 5 مسعفين و4 صحافيين (محليين) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة" مبينا "تضرر سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر".

وكانت الوزارة أعلنت قبل ذلك عن إصابة 15 شخصا