غارة إسرائيلية على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن إحدى طائراته شنت غارة على الحدود مع غزة إثر اقتراب "مخربين" من السياج الأمني جنوب القطاع.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر أن "طائرة عسكرية أغارت على مخربين اقتربوا بصورة مشبوهة باتجاه السياج الأمني جنوب قطاع غزة ووضعوا جسما مشبوها بالقرب منه".

#عاجل أغارت طائرة عسكرية على مخربين اقتربوا بصورة مشبوهة باتجاه السياج الامني جنوب قطاع #غزة ووضعوا جسم مشبوه بالقرب منه — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 17, 2018

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية أصابت 26 فلسطينيا خلال احتجاج قرب الحاجزين البري والبحري الشمالي للقطاع.

واحتشد مئات الفلسطينيين على ساحل غزة في مسيرة احتجاجية تقودها حركة حماس وأضرموا النار في زوارق خشبية وعلى الشاطئ.

وأطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المسيلة للدموع باتجاه المحتجين فيما أطلقت سفن المدفعية قذائفها حول أشخاص أبحروا في قوارب الصيد باتجاه الحاجز الحدودي.

وتعتبر واشنطن حركة حماس منظمة إرهابية.