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غارة إسرائيلية على حدود غزة

فلسطينيون خلال احتجاجات في بيت لاهيا قرب الحدود البحرية بين غزة وإسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن إحدى طائراته شنت غارة على الحدود مع غزة إثر اقتراب "مخربين" من السياج الأمني جنوب القطاع.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر أن "طائرة عسكرية أغارت على مخربين اقتربوا بصورة مشبوهة باتجاه السياج الأمني جنوب قطاع غزة ووضعوا جسما مشبوها بالقرب منه".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية أصابت 26 فلسطينيا خلال احتجاج قرب الحاجزين البري والبحري الشمالي للقطاع.

واحتشد مئات الفلسطينيين على ساحل غزة في مسيرة احتجاجية تقودها حركة حماس وأضرموا النار في زوارق خشبية وعلى الشاطئ.

وأطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المسيلة للدموع باتجاه المحتجين فيما أطلقت سفن المدفعية قذائفها حول أشخاص أبحروا في قوارب الصيد باتجاه الحاجز الحدودي.

وتعتبر واشنطن حركة حماس منظمة إرهابية.

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