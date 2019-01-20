Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من سوريا

قرية مجدل شمس الدرزية في مرتفعات الجولان

أعلن الجيش الاسرائيلي الأحد اعتراض صاروخ في مرتفعات الجولان أطلق من سوريا بعد وقت قصير من الإعلان عن غارات إسرائيلية في سوريا.

وقال الجيش في بيان "اعترضت منظومة الدفاع الجوي (القبة الحديدية) صاروخا أطلق باتجاه شمال هضبة الجولان".

وأوضح متحدث عسكري أن الصاروخ أطلق من سوريا.

وأعلنت دمشق بحسب الإعلام الرسمي السوري تصدي دفاعاتها الجوية لهجوم جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بأن "المنطقة المستهدفة تقع جنوب دمشق قرب منطقة الكسوة، التي استهدفت مرات عدة في السابق".

وأضاف أن في المنطقة "مستودعات أسلحة لحزب الله ومقاتلين إيرانيين، إلا أنه لم يتم التأكد بعد ما إذا كانت تعرضت للقصف".

ونادرا ما تعلق إسرائيل على استهدافها سوريا.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG