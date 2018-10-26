فيديو.. إسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من غزة

اعترضت منظومة القبة الحديدة الإسرائيلية صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وفق ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وأعلن أدرعي في تغريدة على تويتر، رصد ما بين 10 و 12 صاروخا أطلقت من القطاع، وأن صافرات الإنذار أطلقت في مدينة سديروت وفي المجلس الإقليمي شاعار هنيغيف.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا نتيجة هذه الصواريخ.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا يظهر اعتراض بعض الصواريخ:

وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت في وقت مبكر الجمعة مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجنود الإسرائيليين على الحدود قرب السياج الفاصل مع إسرائيل خلال تظاهرات تخللتها مواجهات، كما أعلنت وزارة الصحة في رام الله مقتل فلسطيني في الضفة الغربية.



