إسرائيل تعلن تطوير صواريخ 'قادرة على إصابة أي هدف' في المنطقة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الاثنين توقيع عقد مهم مع مجموعة أسلحة محلية لتطوير وإنتاج صواريخ قادرة على إصابة أي هدف في المنطقة برمتها.

وأوضحت الوزارة في بيان أن العقد تبلغ قيمته مئات ملايين الدولارات، من دون أن تورد أي تفاصيل حول نوع الأسلحة المطلوبة والبلدان أو الأهداف التي قد تضربها.

وستتولى المجموعة العامة للصناعات العسكرية الإسرائيلية (آي إم آي) إنتاج الصواريخ بالتعاون مع الهيئة المكلفة تطوير أنظمة الأسلحة التابعة لوزارة الدفاع، على ما أعلنت الوزارة.

وبات قسم من الصواريخ في طور الإنتاج، في حين أن القسم الآخر ما زال في مرحلة البحث والتطوير.

وأعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بحسب البيان "إننا نكتسب ونطور قوة نار دقيقة ستسمح لنا بتكثيف وتعزيز قدراتنا الهجومية وتغطية مجمل المنطقة في غضون بضع سنوات".