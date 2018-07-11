إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية سورية

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأربعاء استهداف ثلاث مواقع عسكرية في سورية ردا على اختراق طائرة مسيرة سورية الأجواء الإسرائيلية في وقت سابق.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو على تويتر يظهر لحظة استهداف المواقع العسكرية السورية، من دون أن يذكر المناطق التي تم استهدافها.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة إنه "سيواصل العمل بحزم وبشكل حاسم ضد أي محاولات لإيذاء المدنيين الإسرائيليين وانتهاك السيادة الإسرائيلية".

Earlier tonight, Wednesday July 11th, the IDF targeted three military posts in Syria in response to the infiltration of the Syrian UAV into Israel that was intercepted by the IDF earlier today pic.twitter.com/BvaEOfHNDv — IDF (@IDFSpokesperson) July 11, 2018

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أفادت في وقت سابق بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت الأربعاء لهجوم صاروخي إسرائيلي على مواقع للجيش في جنوب غرب سورية قرب هضبة الجولان.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الطيران الإسرائيلي اطلق عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط الجيش في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بالقنيطرة "واقتصرت الأضرار على الماديات".