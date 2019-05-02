إسرائيل تعلن قصف موقع لحماس

أعلنت إسرائيل الخميس أن مقاتلاتها قصفت موقعا عسكريا لحماس في غزة ليلا بعد إطلاق بالونات حملت مواد حارقة ومتفجرات من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر "خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات سلاح الجو على عدد من الأهداف الإرهابية في مجمع عسكري تابع لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة".

وأضاف أن ذلك كان "ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه إسرائيل في وقت سابق أمس".

​وقال الجيش ومصدر أمني في غزة إن الغارة الجوية أصابت أهدافا تابعة لكتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، في شمال قطاع غزة. ولم يعلن عن إصابات.

ولم يعرف ما إذا كانت القنابل الحارقة والمتفجرات التي تقول إسرائيل إنها أطلقت من غزة، قد تسببت بأضرار.

ويطلق الفلسطينيون باستمرار بالونات تحمل قنابل حارقة عبر السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث تجري مواجهات أسبوعية مع الجيش خلال "مسيرات العودة" التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين في أيام الجمعة وبدأت في 30 آذار/مارس 2018.

وبلغت حصيلة القتلى في الجانب الفلسطيني منذ ذلك الحين 264 قتيلا على الأقل وذلك أثناء التظاهرات أو في غارات إسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد قلصت الثلاثاء المسافة التي يمكن فيها صيد السمك قبالة شواطئ قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

وتسود القطاع تهدئة هشة تم تثبيتها بوساطة مصرية.