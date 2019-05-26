إسرائيل تعيد توسيع مسافة الصيد قبالة غزة

أعلنت إسرائيل الأحد تخفيف القيود المفروضة على صيد السمك قبالة شواطئ قطاع غزة، بهدف منع تدهور الأوضاع الإنسانية.

وقالت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على المعابر إنه تم الأحد توسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلا بحريا، وهي المسافة نفسها التي سمحت إسرائيل بها قبيل انتخاباتها التشريعية في نيسان/أبريل.

وأعلنت إسرائيل الأربعاء أنها قلصت مسافة صيد السمك المسموح بها قبالة سواحل غزة من 15 ميلا بحريا (28 كلم) إلى 10 أميال ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع إلى أراضيها.

وأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش أن النقابة أبلغت من الجانب الإسرائيلي صباح الأحد بتوسيع مسافة الصيد اعتبارا من الساعة السادسة بالتوقيت المحلي.

ويعتمد نحو 80 في المئة من الفلسطينيين في قطاع غزة الفقير على المساعدات الدولية، وفقا للأمم المتحدة.