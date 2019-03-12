إسرائيل تغلق المسجد الأقصى إثر مواجهات

أغلقت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء أبواب المسجد الأقصى وباحاته في القدس الشرقية وأخلت المصلين منه، إثر مواجهات مع فلسطينيين أدت الى إحراق مقر للشرطة قرب الباحة.

وانتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه مواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين قبل إغلاق المكان.

وأعلنت الشرطة أيضا أنها "اعتقلت ثلاثة أشخاص" يشتبه في تورطهم بالهجوم على مقرها قرب الحرم القدسي.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه نقل جريحين فلسطينيين إلى مستشفى المقاصد في القدس الشرقية موضحا أنهما تعرضا "لاعتداء بالضرب" من الشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى.

ونقل سكان من المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة أغلقت أبواب القدس القديمة أيضا ومنعت مغادرة الفلسطينيين منها أو الوصول إليها.

وشهدت الأسابيع الأخيرة مواجهات بسبب إغلاق باب الرحمة وهو أحد أبواب الحرم القدسي، بعد أن أصدرت محكمة إسرائيلية أمرا بإغلاقه، وأعطت هيئة الأوقاف حق استئناف القرار.

وندد الأردن الذي يتولى مسؤولية الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية، بإغلاق الأقصى.

وفي هذا الإطار أوضح المحامي الفلسطيني مهند جبارة لوكالة الصحافة الفرنسية أن "قاضية محكمة الصلح في القدس امتنعت الثلاثاء عن إعطاء أي قرار بشأن إغلاق باب الرحمة بعد أن ورد لعلمها أن هناك مفاوضات جارية بين الأردن والمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية لحل الإشكالية خارج المحكمة".

وختم بالقول إن "المحكمه أمهلت النيابة سبعة أيام لإعطاء توضيحاتها بالنسبة لنتائج المفاوضات".

وباب الرحمة مغلق منذ القرن الـ12 في الجانب المواجه للجزء الخارجي من الحرم القدسي. لكن الجزء الداخلي منه ما زال متاحا من الجانب المطل على الحرم حتى أمر القضاء الإسرائيلي بإغلاقه عام 2003، خلال الانتفاضة الثانية.

وكان أعيد فتحه قبل أسابيع وقام المصلون بالصلاة في المصلى فيه هناك.