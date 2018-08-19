إسرائيل تغلق معبر إيريز مع غزة

أغلقت إسرائيل الأحد معبر إيريز "بين حانون"، وهو الوحيد المخصص للأشخاص، سامحة بمرور الحالات الإنسانية فقط.

وجاء الإغلاق على خلفية وقوع مواجهات وتظاهرات عند الحدود مع قطاع غزة.

وأكدت ناطقة في وزارة الدفاع الإسرائيلية تشرف على المعبر أنه تم إغلاقه.

وخرجت الجمعة تظاهرات عند الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة حيث اندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي الذي أفاد أنه تم إلقاء قنابل حارقة وعبوات ناسفة على السياج الحدودي بينما عبر عدد من الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية لمدة وجيزة.

ولم توضح الناطقة باسم الوحدة الإسرائيلية التي يطلق عليها "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" إلى متى سيستمر إغلاق المعبر.

وأكد مكتب الشؤون المدنية في غزة أن المعبر أغلق إلا أمام الحالات الطبية والفلسطينيين الساعين للعودة إلى القطاع.

وتفرض إسرائيل حصارا جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة منذ أكثر من عقد إلا أنها تأذن لعدد محدود من الأشخاص بالعبور لأسباب مختلفة.

والأسبوع الماضي، أعادت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم)، المعبر الوحيد للبضائع مع غزة، بعدما بقي مغلقا لأكثر من شهر على خلفية التوترات الحدودية.