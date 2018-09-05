إسرائيل تغلق معبر إيريز

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء إغلاق معبر إيريز المخصص للأفراد مع قطاع غزة، وذلك غداة صدامات قرب نقطة العبور.

وقال الجيش إنه سيتم إغلاق المعبر إلى أن يتم إصلاح الأضرار الناجمة عن "مثيري الشغب" الذين قال إنهم رشقوه بالحجارة، ما ألحق أضرارا بمبنى نقطة العبور.

ولن يسمح بالعبور إلا للحالات الإنسانية.

وسوف يظل معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم) المخصص لمرور البضائع إلى غزة مفتوحا بعد إغلاقه عدة مرات خلال الأشهر الماضية.

ومعبر إيريز هو الوحيد المخصص لتنقل الأفراد بين غزة وإسرائيل، التي أعادت فتحه في 27 آب/أغسطس الماضي بعد إغلاقه لمدة أسبوع.

وتشهد الحدود بين القطاع وإسرائيل منذ 30 آذار/مارس تظاهرات لفلسطينيين ومواجهات بينهم وقوات الأمن الإسرائيلية.







