إسرائيل تفرج عن محافظ القدس الفلسطيني

أفرجت محكمة إسرائيلية الأحد عن محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث، لكنها أمرت بفرض الإقامة الجبرية عليه لمدة ثلاثة أيام في إطار تحقيق يتعلق ببيع أراض.

وأمر قاضي محكمة القدس شافي توكر باحتجاز غيث، الذي اعتقل في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، في منزله حتى الثلاثاء.

وتحقق الشرطة في شبهة علاقة غيث باعتقال السلطة الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر الأميركي من أصل فلسطيني عصام عقل المتهم بالتورط في بيع مبنى في القدس الشرقية ليهود.

وتثير عمليات بيع الأملاك في القدس جدلا واسعا في صفوف الفلسطينيين القلقين من شراء مستوطنين إسرائيليين أملاكهم في القدس الشرقية.

وتشتبه الشرطة كذلك في قيام غيث بتجنيد سكان فلسطينيين في القدس للانضمام إلى القوات المسلحة التابعة للسلطة الفلسطينية، وهو ما تقول إسرائيل إنه ينتهك اتفاقات أوسلو.

ودان مسؤولون فلسطينيون اعتقال غيث معتبرين أنه يهدف إلى الضغط على السلطة الفلسطينية في قضية عقل، فيما طالب الإسرائيليون والسفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان بالإفراج عن الأخير.

وقال رامي عثمان محامي غيث إن قرار المحكمة يثبت أن القضية ليست خطيرة.

وصرح المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية اللواء عدنان الضميري لوكالة الصحافة الفرنسية بأن إسرائيل أوقفت تعاونها الأمني مع السلطة الفلسطينية في منطقة القدس.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 ثم ضمتها إليها وأعلنت المدينة بشطريها عاصمة "موحدة وأبدية" لها في 1980.

ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة. وتمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من ممارسة أي أنشطة في القدس.

وأنشأت السلطة الفلسطينية وزارة تحمل اسم "وزارة شؤون القدس"، إضافة إلى "محافظة القدس" واختارت بلدة الرام الملاصقة لمدينة القدس مقرا لها.