إسرائيل تفرج عن معتقلين أردنيين وتسلمهما لعمان

وصل المواطنان الأردنيان هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى المملكة الأربعاء بعد أن أفرجت عنهما السلطات الأسرائيلية.

وسلمت مصلحة السجون الإسرائيلية اللبدي ومرعي لسلطة معبر الكرامة (اللنبي) ثم نقلا إلى الجانب الأردني.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية اللبدي ومرعي على جسر الكرامة (اللنبي) بين المملكة والضفة الغربية، لكن تقرر الإفراج عنهما بعد اتصالات جرت بين الطرفين الأسبوع الماضي.

وغرد وزير خارجية الأردني أيمن الصفدي على تويتر في وقت سابق، قائلا إنهما في طريقهما إلى الأردن.

وتقول عمان إن هبة عبد اللبدي اعتقلت في 20 أغسطس الماضي، أما عبد الرحمن مرعي فتم اعتقاله في الثاني من سبتمبر.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فإن هبة أضربت عن الطعام منذ أكثر من شهر، أما عبد الرحمن فيعاني من سرطان الدماغ وسبق أن خضع لعمليات جراحية.

وأوضحت أن هبة كانت في طريقها من الأردن إلى نابلس لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها، فيما عبد الرحمن كان هو الآخر في طريقه من الأردن إلى الضفة الغربية لحضور حفل زفاف أحد أقاربه.

ولم يعرف بعد سبب اعتقال هذين المواطنين. والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ العام 1994.