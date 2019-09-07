Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
الشرق الأوسط

إسرائيل تقصف مواقع في غزة ردا على إطلاق قذائف

دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة عام 2018

قال الجيش الإسرائيلي السبت إن القوات الإسرائيلية قصفت مواقع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل من الجيب الفلسطيني.

وقد حصل تبادل لإطلاق النار ليلاً بعد مقتل شابين فلسطينيين بنيران إسرائيلية خلال صدامات بالقرب من السياج العازل الذي يفصل إسرائيل عن قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات.

ففي وقت متأخر من ليلة الجمعة، أطلقت "خمس قذائف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، بحسب بيان صادر عن الجيش. وقال متحدث عسكري إنها "سقطت في حقول في جنوب البلاد" على الحدود مع الجيب الفلسطيني.

وردا على ذلك، قال الجيش في بيان إن "طائرة ودبابة قصفتا أهدافًا لحماس في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مواقع عسكرية".

ولم تقع إصابات في إسرائيل أو قطاع غزة الفقير والمحاصر والذي تسيطر عليه حركة حماس الإسلامية.

وفي أغسطس، أثار إطلاق سلسلة من القذائف الصاروخية من غزة تلتها غارات إسرائيلية واشتباكات على الحدود، مخاوف من التصعيد بين حماس وإسرائيل، قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر.

وقد خاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب في غزة منذ عام 2008.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG