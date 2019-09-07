إسرائيل تقصف مواقع في غزة ردا على إطلاق قذائف

قال الجيش الإسرائيلي السبت إن القوات الإسرائيلية قصفت مواقع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل من الجيب الفلسطيني.



وقد حصل تبادل لإطلاق النار ليلاً بعد مقتل شابين فلسطينيين بنيران إسرائيلية خلال صدامات بالقرب من السياج العازل الذي يفصل إسرائيل عن قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات.



ففي وقت متأخر من ليلة الجمعة، أطلقت "خمس قذائف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، بحسب بيان صادر عن الجيش. وقال متحدث عسكري إنها "سقطت في حقول في جنوب البلاد" على الحدود مع الجيب الفلسطيني.



وردا على ذلك، قال الجيش في بيان إن "طائرة ودبابة قصفتا أهدافًا لحماس في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مواقع عسكرية".



ولم تقع إصابات في إسرائيل أو قطاع غزة الفقير والمحاصر والذي تسيطر عليه حركة حماس الإسلامية.



وفي أغسطس، أثار إطلاق سلسلة من القذائف الصاروخية من غزة تلتها غارات إسرائيلية واشتباكات على الحدود، مخاوف من التصعيد بين حماس وإسرائيل، قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر.



وقد خاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب في غزة منذ عام 2008.