إسرائيل تقصف موقعا لحماس في غزة

قصف الجيش الإسرائيلي الاثنين موقعا تابعا لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق صاروخ عبر الحدود، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت صاروخا أطلق خلال الليل من الجيب الخاضع لسيطرة حماس.

وأفاد البيان بأن طائرات ومروحيات عسكرية نفذت غارات على "أهداف للإرهابيين في معسكرات تابعة لحماس" في غزة.

وتأتي الغارة الأخيرة عقب ضربات نفذها الجيش الإسرائيلي على موقعين لحماس الأحد ردا على بالونات حارقة أطلقت من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية من دون أن يتسبب ذلك بوقوع إصابات.

وقال مصدر أمني في حركة حماس إن إحدى غارتي الأحد استهدفت نقطة مراقبة تابعة لمسلحي الحركة شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت الغارة الثانية موقعا شرق مدينة غزة.