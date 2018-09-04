إسرائيل تكشف قيامها بـ200 غارة داخل سورية

كشف الجيش الإسرائيلي عن قيامه بـ200 غارة داخل الأجواء السورية خلال الـ18 شهرا الأخيرة، حسبما نقلت صحف إسرائيلية الثلاثاء.

وتندرج هذه الغارات في إطار ما يعرف "بالمعركة بين المعارك"- وهي العقيدة العسكرية لرئيس الأركان جادي ايزنكوت التي تقضي بالتصدي لتهديدات إيران أو حزب الله قبل وقوع حرب.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش قام بقصف مواقع وأهداف كانت فيها أسلحة متطورة ومنشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني في سورية.

وتم استخدام ما يقارب الـ800 صاروخ في هذه العمليات، أطلق بعضها من طائرات مقاتلة وآخر بواسطة منصات صواريخ.

وأوضح مصدر عسكري إسرائيلي أنه لم يلاحظ نصب صواريخ إيرانية في العراق موجه ضد إسرائيل، خلافا لأنباء سابقة.

المرصد: طائرات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية إيرانية في سورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء بأن طائرات إٍسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في حماه وطرطوس.

ولم تصدر إسرائيل حتى الآن أي تعليق.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية السورية تتعامل مع "صواريخ إسرائيلية".