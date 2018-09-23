إسرائيل تحدد مهلة لإخلاء قرية خان الأحمر

رفضت السلطة الفلسطينية وسكان قرية خان الأحمر الأحد مهلة إسرائيلية لهدم مساكنهم وإخلاء المكان طواعية بحلول مطلع الشهر المقبل.

وسلم الجيش الإسرائيلي سكان الخان الأحمر قرارا مكتوبا الأحد جاء فيه "بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق خان الأحمر بشكل ذاتي" وذلك حتى الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف القرار أنه في حال امتنع السكان عن هدم مساكنهم بشكل طوعي، فإن "سلطات المنطقة ستعمل على تنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة والقانون".

وقال فيصل أبو داهوك أحد سكان خان الأحمر الذي يعيش فيه ما يقارب 180 شخصا وفيه مدرسة تضم نحو 180 طالبا وطالبة من ستة تجمعات بدوية مجاورة "لن نخلي المكان طواعية".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الطعن النهائي على عملية الهدم المزمعة.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن القرية المكونة من أكواخ خارج مستوطنة إسرائيلية، شيدت بشكل غير قانوني وعرضت إعادة توطين سكانها في منطقة تبعد بضعة أميال.