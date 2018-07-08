إسرائيل توجه تهما تتعلق بالإرهاب لمواطنة تركية

وجهت محكمة عسكرية إسرائيلية الأحد الاتهام إلى تركية يشتبه في أنها قامت بنقل أموال "لصالح أفراد في منظمة إرهابية".

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) إن "التركية ايبرو أوزكان أوقفت في 11 حزيران/يونيو الماضي في مطار تل أبيب قبيل عودتها إلى تركيا".

وأشار إلى أن أوزكان البالغة من العمر 27 عاما "يشتبه في أنها تشكل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي وفي ارتباطها بمنظمة إرهابية"، من دون أن يذكر اسم المنظمة أو يعطي تفاصيل أكثر بشأنها.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن المعتقلة التركية متهمة بتحويل مئات الدولارات وشواحن لهواتف نقالة، كانت موجهة إلى نشطاء في حركة حماس.

من جهتها هددت تركيا بالرد على الإجراءات الإسرائيلية بحق مواطنيها، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت في الأسابيع الأخيرة قلق السلطات إزاء محاولات تركيا توسيع مناطق نفوذها إلى القدس، عبر منظمات خيرية في المدينة القديمة.