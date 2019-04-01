إسرائيل.. رفع حالة التأهب على حدود غزة

ذكرت مصادر إسرائيلية أن هناك نشاطات "استثنائية" لعناصر في الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في عدة أماكن على السياج الأمني بين غزة وإسرائيل، حسبما أفاد به مراسل الحرة.

وحذرت المصادر من أن هذه النشاطات قد تكون بمثابة الاستعداد لإطلاق صواريخ من طراز كورنيت باتجاه الأراضي الإسرائيلية أو وضع عبوات ناسفة أو محاولة اختراق الجدار والقيام بعمليات عدائية داخل التجمعات السكنية الإسرائيلية.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على حدود غزة، حسبما ذكر مراسل الحرة.

وترجح مصادر أمنية أن "الجهاد الإسلامي" تقف وراء إطلاق صواريخ على إسرائيل الأحد سقط أحدها داخل غزة.