إسرائيل ستصدر الغاز لمصر 'خلال شهور'

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، على هامش منتدى إقليمي للغاز في القاهرة الإثنين، إن بلاده ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر "خلال شهور قليلة".

ولم يحدد شتاينتز مستوى مستهدفا للصادرات الأولية، لكنه أبلغ رويترز أن الشحنات ستتضاعف بعد دخول حقل لوثيان الضخم في شرق المتوسط حيز التشغيل الكامل في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتوقع وزير الطاقة أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى سبعة مليارات متر مكعب سنويا على مدى 10 سنوات.

وتأمل مصر في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على قناة السويس وربطها بين آسيا وإفريقيا وبنيتها التحتية المتطورة لتصبح مركزا رئيسيا للتجارة والتوزيع في المنطقة وخارجها.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39 في المئة في خط أنابيب شرق المتوسط لتمهد الطريق أمام بدء تطبيق اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار هذا العام.

وقال الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين للغاز إنهم سيوردون حوالي 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات في إطار الصفقة.

وأضافوا أنه سيتم توريد الكمية من الحقلين مناصفة، وسيتم تقسيم الإيرادات بالتساوي.

وأثارت الصفقة جدلا في مصر، التي كانت تصدر الغاز لإسرائيل حتى سنوات قليلة مضت.