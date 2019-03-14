إسرائيل: صاروخان من غزة على تل أبيب

قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صاروخين أطلقا مساء الخميس من قطاع غزة على منطقة تل أبيب، نافيا سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وقبيل إعلان الجيش على "تويتر"، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها.

ونشرت وزارة الخارجية شريطا مصورا قالت إنه يظهر منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ تدمر أحد الصاروخين "فوق منطقة تل أبيب".

وأظهر الشريط أيضا صاروخين يحلقان في الأجواء فوق مبان عالية مع سماع صفارات الإنذار.

وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي لقناة تلفزيونية عامة "يبدو أن أحد الصواريخ سقط في البحر وسقط الآخر في مكان ما، ولكن ليس في تل أبيب".

وتبعد مدينة تل أبيب 70 كيلومتر شمال قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.