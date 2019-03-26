إسرائيل: لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس إنه لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس، حسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء، وذلك بعد غارات إسرائيلية على غزة ردا على إطلاق صواريخ على إسرائيل من داخل القطاع.

وكانت مصادر فلسطينية قالت إن اتفاقا لوقف إطلاق النار قد تم التوصل إليه مع إسرائيل بوساطة مصرية.

وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد أردان في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي:"سوف نستمر في تكبيد حماس ثمنا باهظا ردا على هجماتها على المواطنين الإسرائيليين، ولذلك كل الإشاعات حول وقف إطلاق النار هي غير صحيحة".

واحتشدت دبابات إسرائيلية قرب قطاع غزة وذلك بعد ليلة من شن غارات على قطاع غزة، وإطلاق صواريخ من داخل القطاع على إسرائيل، حسب ما أفاد به مراسل الحرة.

وساد هدوء يشوبه توتر بعد ليلة من إطلاق النار الكثيف حيث قصفت طائرات إسرائيلية أهدافا في أنحاء قطاع غزة، وأطلق مسلحون في غزة صواريخ على إسرائيل.

وأغلقت المدارس في جنوب إسرائيل أبوابها الثلاثاء وفرض الجيش قيودا على التجمعات العامة بالقرب من الحدود مع غزة عقب إطلاق عشرات الصواريخ تجاه التجمعات السكانية في المنطقة، بما في ذلك صاروخ سقط على منزل في بلدة سديروت.

وقصف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع لحماس وجماعة الجهاد الإسلامي في غزة. وشملت الأهداف مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة قالت إسرائيل إنه مقر للمخابرات العسكرية التابعة لحماس ومكتب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن سبعة فلسطينيين أصيبوا في الغارات الجوية.

وشنت إسرائيل غارات على غزة بعد إطلاق صاروخ الاثنين من غزة على منزل قرب تل أبيب أصاب سبعة أشخاص بجروح.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه صاروخ محلي الصنع يبلغ مداه 120 كيلومترًا.

وحشد الجيش كتيبتين للدروع والمشاة واستدعى بعض قوات الاحتياط قبل الرد على مواقع حماس في غزة.

وأعلن قادة حماس في وقت سابق أن الوسطاء المصريين توسطوا في تهدئة، لكن إطلاق النار استمر ليلاً قبل أن يعود الهدوء في وقت مبكر من الثلاثاء.

ودفع الهجوم الصاروخي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى اختصار زيارته الى واشنطن والعودة إلى بلاده.

وقبل أسبوعين، تم إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه تل أبيب، ورد الجيش الإسرائيلي.

وقال قادة حماس في غزة إن الصاروخ أطلق بطريق الخطأ وانحسر القتال بسرعة.

ومن المقرر أن يصل نتانياهو في وقت لاحق الثلاثاء وأن يتوجه مباشرة إلى مقر الجيش في تل أبيب لعقد مشاورات.