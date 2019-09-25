إسرائيل.. لجنة الانتخابات المركزية تنتهي من فرز الأصوات

القدس- مراسل الحرة

أنهت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل مهام فرز الأصوات بشكل رسمي مساء الثلاثاء، وأظهرت النتائج حصول حزب الليكود على 32 مقعدا بدلا من 31 في حين تراجع حزب "يهدوت هتوراة" للمتدينيين إلى سبعة مقاعد بدلا من ثمانية.

ومن غير المتوقع أن يؤثر هذا التغيير على عملية تشكيل الحكومة إذ يبقي معسكر اليمين على 55 مقعدا في حين يملك معسكر اليسار الوسطي 54 مقعدا.

ومن المفترض أن يستلم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين هذه النتائج الأربعاء من القاضي حنان ملتسر رئيس لجنة الانتخابات.

ومن المقرر أن يجري رئيس حكومة تسيير الأعمال وحزب الليكود بنيامين نتانياهو رئيس حزب "أزرق أبيض"، لقاءا مع بيني غانتس مساء الأربعاء على مأدبة عشاء لدى الرئيس بهدف دفع المفاوضات الائتلافية.

وقد انعقد الثلاثاء اجتماع لطاقمي التفاوض من الحزبين ولكن دون تقدم يذكر.

ويقول كل من نتانياهو وغانتس إنهما يريدان حكومة وحدة، لكنهما يختلفان حول من سيقودها أولا.



وتظل مسألة من سيكون رئيس الوزراء أولا حجر عثرة رئيسيا، فالتوقيت مهم بشكل خاص لنتانياهو الذي يواجه تهما محتملة بالفساد في الأسابيع المقبلة، وسيمثل في جلسة استماع في أوائل أكتوبر.