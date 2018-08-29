إسرائيل: لن نسمح لإيران بالتمركز عسكريا في سورية

كررت إسرائيل الأربعاء تهديداتها بمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية في سورية ومواقع للجيش السوري، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق للتعاون العسكري بين دمشق وطهران.

وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتز إن "الاتفاق الذي أبرم بين بشار الأسد وإيران يشكل اختبارا لإسرائيل، سيكون ردنا واضحا وجليا".

وأضاف "لن نسمح لإيران بالتمركز عسكريا في سورية" البلد المجاور لإسرائيل.

ووقع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي اتفاقية تعاون عسكري مع دمشق تهدف إلى "تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سورية"، وتسمح بمواصلة "التواجد والمشاركة" الإيرانية في سورية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" نقلا عن حاتمي.

وأكد كاتز وهو عضو في الحكومة الأمنية المصغرة "سنرد في سورية بكل قوتنا ضد أي هدف إيراني يمكن أن يهدد إسرائيل، وإذا تدخل الدفاع الجوي للجيش السوري ضدنا فسيدفع ثمن ذلك".

ويؤكد نتانياهو أن إيران تشكل أكبر تهديد لإسرائيل ويطالب باستمرار بانسحابها من سورية.