إسرائيل: محادثات مع لبنان حول الحدود البحرية

ذكر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، الثلاثاء، نية بلاده إطلاق محادثات مع لبنان بوساطة أميركية لرسم الحدود البحرية خلال أسابيع، مشيرا إلى أن الاجتماعات قد تعقد في مبنى تابع للأمم المتحدة.

ولم ينشر لبنان بعد أي بيان رسمي حول قابلية حضور مسؤوليه للاجتماع أو أي وقت متوقع لها.

وتنقل وفد أميركي بين لبنان وإسرائيل لتسهيل المحادثات بين الطرفين، ورغم ان الولايات المتحدة لم تعلن أيضا عن تفاصيل المكان والزمان لإجراء المحادثات، إلا أنها أكدت استعدادها للمساعدة في حل النزاع.

يذكر أن نزاعا طويلا بدأ بين لبنان وإسرائيل منذ إنشاء الأخيرة عام 1948، حول الحدود البحرية في شرق المتوسط، وهو موضوع ازداد أهمية خلال الفترة الماضية، عند اكتشاف مخزون كبير من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.