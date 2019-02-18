إسرائيل تطلق أول مركبة فضائية إلى القمر

تطلق إسرائيل في 21 شباط/فبراير، أول مركبة فضائية من صنعها إلى القمر من أجل جمع المعلومات، حسب ما أعلن مسؤولون الاثنين.

وستتم عملية الإطلاق من قاعدة "كاب كانافيرال" في الولايات المتحدة الخميس، وفقا لما قاله مسؤولون من شركتي "سبايس أي أل" و"إسرائيل أيروسبايس أنداستريز" خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب.

ومن المقرر أن ترسل المركبة التي تزن 585 كيلوغراما إلى الفضاء بواسطة صاروخ فالكون 9 من صنع شركة "سبايس إكس" الأميركية.

وستهبط المركبة على سطح القمر في 11 نيسان/أبريل بعد قطع مسافة 6.5 مليون كيلومتر بسرعة قصوى تصل إلى 10 كيلومتر في الثانية (36 ألف كيلومتر في الساعة) كما جاء في بيان.

وتحمل المركبة كبسولة تحتوي على أقراص تتضمن رسوم أطفال وأغان وقصص عبرية وقصصا والنشيد الوطني وكتاب توراة وتذكارات لناج من المحرقة. وستترك الكبسولة على سطح القمر للأجيال القادمة.

وتصل تكلفة المشروع الإسرائيلي إلى 100 مليون دولار، ومول من القطاع الخاص ومن رجل الأعمال موريس كاهن الذي قدم 40 مليون دولار.