إسرائيل: مقتل فلسطيني دهس جنودا في الضفة

قال الجيش الإسرائيلي الاثنين إنه قتل فلسطينيا صدم بسيارته مجموعة من الجنود في الضفة الغربية وأصاب ثلاثة منهم بجروح.

وكانت خدمة الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت الاثنين إن الفلسطيني المشار إليه قتل برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة بيت أمر جنوبي الضفة الغربية.

وأوضحت أنه أصيب بالرصاص في الرقبة والصدر وأن الجيش الإسرائيلي نقله من المكان بسيارة عسكرية.

وقال مستشفى إسرائيلي إن إصابة الجنود الثلاثة طفيفة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن "الجنود الذين أطلقوا النار على الفلسطيني كانوا يؤدون أعمالا هندسية على طريق بين بيت أمر والعروب" قرب مدينة الخليل.