إسرائيل.. نتانياهو يدعو غانتس لتشكيل حكومة وحدة

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس، منافسه الرئيسي بيني غانتس إلى أن يشكلا معا حكومة وحدة، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات العامة التي أجريت الثلاثاء تقاربا حادل بينهما يحول دون إمكانية أن يشكل أحدهما ائتلاف حكومي.



وقال نتانياهو في رسالة مصورة إنه يفضل "تشكيل ائتلاف يميني لكن نتائج الانتخابات أظهرت أن ذلك غير ممكن"، مؤكدا أنه بذلك "لن يكون على الناس الاختيار بين الكتلتين".

ويخشى الإسرائيليون أن يكونوا بصدد مستقبل سياسي غامض بعد يومين من الانتخابات التي أدت إلى وصول الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد إلى طريق مسدود وعدم وجود طريق واضح لتشكيل حكومة ائتلافية.



ومع فرز حوالي 95 في المئة من الأصوات الخميس، حصل حزب أزرق أبيض على 33 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا. وحصل حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على 32 مقعدا.

ولكن مع إصرار أفيغدور ليبرمان، صاحب النفوذ الواضح في الانتخابات، على تشكيل حكومة علمانية بين الحزبين، ورفض حزب أزرق أبيض التواجد في مثل هذا الائتلاف في ظل استمرار نتنياهو في رئاسة الليكود، لم يكن من الواضح ما هي الطريقة التي ستمضي بها الأمور قدما.



ومن المقرر أن يتشاور الرئيس الإسرائيلي في الأيام المقبلة مع جميع الأحزاب قبل اختيار المرشح الذي يعتقد أن لديه أفضل فرصة لتشكيل ائتلاف مستقر.