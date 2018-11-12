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إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل

صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عشرات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل الاثنين، وأن قذيفة هاون أصابت حافلة ما أدى إلى وقوع جريح واحد على الأقل.

وأفادت مراسل "الحرة" بأن 100 صاروخ أطلقت باتجاه البلدات الإسرائيلية الواقعة في محيط قطاع غزة. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن شابا في الـ19 من عمره أصيب بجروح خطيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر "تويتر" إن "حافلة إسرائيلية تعرضت بشكل مباشر لنيران إرهابية قادمة من غزة".

وأضاف الجيش أن طائرات مقاتلة إسرائيلية بدأت ضرب مواقع "إرهابية" في أنحاء متفرقة من القطاع.

ونشر حساب الجيش على "تويتر" مقاطع فيديو تظهر صواريخ يقول إنها أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل.

ودوت صافرات الإنذار في عدة مناطق جنوبي إسرائيل بينها مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم وكريات أربع قرب الخليل وبئر السبع.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر اجتماعا طارئا لبحث تداعيات وتطورات الأحداث والتصعيد على الحدود، فيما قطع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو زيارة كان يقوم بها لفرنسا.

وذكرت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي شغل منظومة القبة الحديدة لاعتراض الصواريخ عدة مرات الاثنين وأنها تصدت لعدد من الصواريخ.

وفي الوقت ذاته تحدثت مصادر فلسطينية عن وقوع غارات إسرائيلية قرب مواقع لحماس من دون أنباء عن إصابات.

وتأتي التطورات بعد يوم على مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر خلال عملية عسكرية في جنوب القطاع.

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