إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عشرات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل الاثنين، وأن قذيفة هاون أصابت حافلة ما أدى إلى وقوع جريح واحد على الأقل.

وأفادت مراسل "الحرة" بأن 100 صاروخ أطلقت باتجاه البلدات الإسرائيلية الواقعة في محيط قطاع غزة. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن شابا في الـ19 من عمره أصيب بجروح خطيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر "تويتر" إن "حافلة إسرائيلية تعرضت بشكل مباشر لنيران إرهابية قادمة من غزة".

BREAKING: Israeli bus directly hit by terrorist fire from #Gaza. Details to follow. pic.twitter.com/vorHRqOaVa — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

وأضاف الجيش أن طائرات مقاتلة إسرائيلية بدأت ضرب مواقع "إرهابية" في أنحاء متفرقة من القطاع.

ونشر حساب الجيش على "تويتر" مقاطع فيديو تظهر صواريخ يقول إنها أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

ودوت صافرات الإنذار في عدة مناطق جنوبي إسرائيل بينها مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم وكريات أربع قرب الخليل وبئر السبع.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر اجتماعا طارئا لبحث تداعيات وتطورات الأحداث والتصعيد على الحدود، فيما قطع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو زيارة كان يقوم بها لفرنسا.

وذكرت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي شغل منظومة القبة الحديدة لاعتراض الصواريخ عدة مرات الاثنين وأنها تصدت لعدد من الصواريخ.

وفي الوقت ذاته تحدثت مصادر فلسطينية عن وقوع غارات إسرائيلية قرب مواقع لحماس من دون أنباء عن إصابات.

وتأتي التطورات بعد يوم على مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر خلال عملية عسكرية في جنوب القطاع.