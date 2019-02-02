إسطنبول: اعتقال امرأة بشبهة الإرهاب

أوقفت شرطة إسطنبول السبت امرأة يشتبه بتورّطها في اعتداء استهدف القنصلية الأميركية في 2015، بحسب ما أعلن مكتب حاكم المدينة.

وأُوقفت المشتبه بها خديجة كيليتش التي يعتقد أنها تنتمي لجماعة يسارية متطرّفة محظورة في منطقة أفسيلار في اسطنبول، بحسب مكتب الحاكم.

وكانت مسلّحتان شنّتا في آب/أغسطس 2015 هجوما ضد القنصلية الأميركية الشديدة التحصين في حي استينيي الواقع في إحدى ضواحي إسطنبول.

وجُرحت إحداهما في العملية واعتقلت بعيد الاعتداء، لكن كيليتش تمكّنت من الفرار وقد عرضت السلطات مكافأة تبلغ 1,5 مليون ليرة تركية (250 ألف يورو) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيفها.

وتبّنت الاعتداء "جبهة حزب التحرر الشعبي الثوري" التي كانت استهدفت في 2013 السفارة الأميركية في انقرة بهجوم أسفر عن مقتل حارس أمني تركي.